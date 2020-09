VS blokkeren invoer palmolie uit Maleisië om dwangarbeid

De Verenigde Staten hebben de invoer van palmolie en palmolieproducten van het Maleisische FGV Holdings geblokkeerd. Volgens de Amerikanen is er gedegen bewijs dat bij de vervaardiging van de palmolie gebruik is gemaakt van dwangarbeid.

Vanaf woensdag zullen alle schepen van FGV die naar de VS voeren bij de ingang van de havens worden tegengehouden. Het Maleisische bedrijf is een van de grootste producenten van palmolie en palmolieproducten ter wereld. FGV spreek de beschuldigingen tegen.

De invoerban is een volgende klap voor de palmolie-industrie die ook gebukt gaat onder de coronacrisis. Onder meer vanuit restaurants is minder vraag naar bakolie. Verder zit ook het gebakkelei tussen Maleisië en India de handel in de weg, terwijl bedrijven op hun beurt worstelen met kleinere voorraden.

De Amerikaanse ban is het resultaat van een jaar lang onderzoek naar misstanden. Werknemers zouden onder meer worden uitgebuit en in hun bewegingsvrijheid worden beperkt. Ook zou sprake zijn van seksueel geweld.

Vorig jaar werd vanuit Maleisië voor 411 miljoen dollar aan tropische oliën naar de VS verscheept. Een groot deel daarvan betreft palmolie. In de eerste zeven maanden van dit jaar daalde het volume met 15 procent.