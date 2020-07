Vrouwenquotum voor commissarissen beurs-nv

Als het aan het kabinet ligt, komt er een wet die bepaalt dat de raden van commissarissen van beursvennootschappen binnen enkele jaren voor ten minste een derde deel bestaan uit vrouwen.

Daartoe worden in die wet een zogeheten ingroeiquotum en een streefcijferregeling vastgelegd.

De ministerraad stemde vrijdag in met een voorstel daartoe van de ministers Dekker (Rechtsbescherming) en Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). De exacte wettekst komt openbaar wanneer de Raad van State over het voorstel heeft geadviseerd.

Met het wetsvoorstel neemt het kabinet een uit september 2019 daterend advies van de Sociaal Economische Raad vrijwel ongewijzigd over. Een en ander werd nog bespoedigd door een motie die CDA en D66 in december indienden en waar uiteindelijk een meerderheid van 87 Kamerleden zich achter schaarde. De SP ging pas overstag, nadat een Kamermeerderheid had uitgesproken dat vrouwen „in alle geledingen van de arbeidsmarkt” recht hebben op gelijke kansen.