Vrouwen ondernemen even vaak internationaal als mannen

Vrouwelijke ondernemers doen internationaal niet onder voor mannelijke ondernemers, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in het rapport ‘Nederland Handelsland 2020’. Een kwart van de internationaal actieve ondernemers is vrouw.

Hoewel er in totaal meer mannen in het Nederlandse bedrijfsleven werken, is de laatste jaren nauwelijks verschil in de mate waarin zij internationaal actief zijn, schrijft het CBS. In totaal zijn er 191.000 ondernemers actief in het buitenland. In 2018 waren van hen 142.000 man en 49.000 vrouw. Van alle ondernemende mannen is een kleine 15 procent internationaal actief, tegenover 14,5 procent vrouwen. „Dat ontloopt elkaar dus nauwelijks”, aldus een woordvoerder.

De mate waarin mannen en vrouwen internationaal ondernemen hangt volgens het CBS samen met hun leeftijd. Mannen tussen de 45 en 54 jaar werken veel in het buitenland, daarna neemt dat af. Bij vrouwelijke ondernemers daalt dat aantal niet na 55 jaar. De jongere garde, de twintigers tot de vijftigers, is internationaal minder actief, waarschijnlijk vanwege de zorg voor kinderen. De vrouwelijke 65-plusser overstijgt de mannelijke aanzienlijk.

Er is wel verschil in sectoren waarin mannen en vrouwen internationaal werken. In de bouwnijverheid, vervoer en opslag zijn relatief aanmerkelijk meer vrouwen aan de slag dan mannen. Dat kunnen zzp’ers zijn die eigen arbeid verhuren of mensen die aan het hoofd staan bij een bouwonderneming of distributiecentrum.

In de detail- en groothandel, waar veruit de meeste ondernemers werken in het buitenland, werken evenveel mannen als vrouwen. In het onroerend goed werkten in 2018 de minste vrouwen.

Puur gekeken naar groep internationaal actieve ondernemers, ligt het net weer anders. Dan werken vrouwen relatief vaker in de groothandel (zoals cosmetica, kleding en voedingsmiddelen) en mannen vaker in de bouw, ICT en industrie.

Onder een internationaal actieve ondernemer verstaat het CBS iemand die internationaal handelt of aan het roer staat van een multinational. Een ondernemer is iemand die arbeid verricht voor eigen rekening of risico in een eigen bedrijf of praktijk, of is eigenaar van een bedrijf en als directeur in loondienst van dat bedrijf.