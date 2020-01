Vrouw Ghosn noemt arrestatiebevel vergelding

De vrouw van de voormalige topman van Nissan Carlos Ghosn noemt het arrestatiebevel dat Japan tegen haar heeft uitgevaardigd een vergeldingsmaatregel voor de ontsnapping van haar man. Dat zegt Carole Ghosn tegen de Franse krant Le Parisien.

Carlos Ghosn zat in Japan in huisarrest, omdat hij wordt verdacht van financiële wanpraktijken in zijn tijd als baas van Renault en Nissan. Hij ontsnapte eind december naar Libanon. Tegen hem is ook een arrestatiebevel uitgevaardigd door Japan.

„Ik wist nergens van”, aldus Carole. „Ik was in Beiroet met mijn kinderen toen iemand belde en zei: ‘Ik heb een verrassing voor je’. Het was de beste verrassing uit mijn leven”, zegt ze over de ontsnapping van haar man.

„Vluchten was de enige optie voor hem. Zijn zaak werd constant uitgesteld en hij zat vast onder mensonterende voorwaarden”, zegt zijn vrouw. „Carlos kan geen schuld bekennen voor dingen die hij niet heeft gedaan. Hij was het slachtoffer van een oorlog tussen Renault en Nissan.”

Woensdag houdt Carlos Ghosn een persconferentie in Libanon.