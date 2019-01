Vrouw blijft vaker werken na geboorte eerste kind

Steeds minder vrouwen stoppen met werken als een eerste kind zich aandient. Dit meldde het CBS dinsdag.

Ruim 40 procent van alle vrouwen gaat minder werken na de geboorte van het eerste kind. Dan helemaal stoppen met werken doen steeds minder vrouwen: van de jonge moeders uit 2013 is 4 procent gestopt met werken na de bevalling. Bij de jonge moeders uit 2005 was dat nog 7 procent.

Opvallend is daarbij het verschil tussen hoogopgeleide vrouwen en niet-hoogopgeleide vrouwen. Bij de laatste groep stopte in 2005 8,7 procent na de geboorte van het eerste kind. Acht jaar later was dat nog 5,5 procent.

Van de vrouwen met een hbo- of wetenschappelijke opleiding stopte in 2005 4,2 procent na de geboorte van de eersteling, in 2013 was dat nog 2,8 procent.

Gehuwd of niet

Een andere opvallende uitkomst is dat getrouwde jonge moeders vaker stoppen met werken dan ongehuwde moeders. Was de jonge moeder bij de overheid werkzaam, dan blijft ze vaker werken dan wanneer ze in het bedrijfsleven werkte.

Vrouwen met een grote deeltijdbaan of een voltijdbaan stoppen minder snel als ze bevallen zijn dan vrouwen met een kleine deeltijdbaan.

Ook het huishoudinkomen doet ertoe: hoe hoger het huishoudinkomen is, des te vaker blijft de jonge moeder werken.

Het CBS deed onderzoek naar de inkomensverhouding bij paren voor en na geboorte van het eerste kind. Daarvoor zijn 64 duizend werkzame heterostellen gevolgd die in 2005 of in 2013 voor het eerst ouders zijn geworden. Er is gekeken naar de inkomensverhouding tussen de man en de vrouw twee jaar voor en twee jaar na de geboorte van hun eerste kind.

Uit het onderzoek bleek dat jonge moeders steeds meer bijdragen aan gezinsinkomen. In 2005 kwam gemiddeld 33 procent bij de moeders vandaan, in 2013 was dat 38 procent. Dat is volgens het CBS het logische gevolg van het feit dat steeds meer vrouwen evenveel uren blijven werken nadat ze moeder zijn geworden.