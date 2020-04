„Vroeger schaamde ik me voor een wandeling overdag”

„Voor het uitbreken van het coronavirus werkte ik alleen op woensdagen thuis. Nu zit ik vijf dagen per week op mijn zolderkamer. Het is daar rustig. We hebben nog twee dochters thuis wonen maar die storen mij niet.

Naam: Gerben Jongsma

Leeftijd: 57

Woonplaats: Marum

Beroep: applicatiebeheerder

Uur per week: 38

Ik ben applicatiebeheerder bij de HR-afdeling van zuivelconcern FrieslandCampina in Wolvega. Net als op kantoor werk ik thuis met twee beeldschermen. Het contact met de collega’s gaat via Microsoft Teams. Dat heeft ons bedrijf versneld ingevoerd. Ook met de beheerder van ons HR-systeem in India en die van ons payrollsysteem in Spanje overleg ik via Teams.

Technisch gaat dat goed, maar het directe contact met de mensen op ons kantoor mis ik erg. Ik ben iemand die liever even langsloopt dan een mailtje stuurt: face to face, korte lijnen, minder ruis, dat vind ik het beste werken.

Het gevaar van thuiswerken is dat je maar doorgaat, totdat je gaat lunchen of naar de wc moet. Dat is verkeerd. Het is heel belangrijk om af en toe even te stoppen en wat te bewegen. Mijn werkgever stimuleert dat ook, bijvoorbeeld met een training thuiswerken. Daarvan leer je waar je op moet letten om problemen te voorkomen. Het meeste wist ik al omdat ik een paar jaar geleden een zware burn-out heb gehad. Toen heb ik me aangewend om heel planmatig te werken en goed naar mijn lichaam te luisteren. Ik begin ’s ochtends op tijd, vóór 7 uur. Dat geeft me de rust en de ruimte om tussendoor een wandelingetje te maken. Vroeger zou ik me geschaamd hebben om overdag een rondje door het dorp te lopen, maar daar heb ik geen last meer van.”

Deel 11 in een serie portretten van thuiswerkers (slot).