Vrijspraak voor oud-bestuurder KPMG

Voormalig KPMG-bestuurder Jaap van Everdingen hoeft niet de cel in. De rechtbank in Amsterdam oordeelde dat er te weinig aanknopingspunten zijn waaruit blijkt dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan fraude rond de bouw van het KPMG-kantoor in Amstelveen. Ook de andere drie verdachten in de zaak, waaronder projectontwikkelaar Fred Meijer, werden vrijgesproken.

Van Everdingen en de anderen zouden de kosten voor de inrichting van het nieuwe kantoor en andere vergoeding hebben aangemerkt als kostenpost, terwijl het volgens het Openbaar Ministerie in werkelijkheid om verkapte winstuitdelingen zou zijn gegaan. Ook zouden de betrokkenen een valse overeenkomst en valse facturen hebben opgesteld.

Het OM eiste een celstraf van negen maanden tegen Van Everdingen en zes maanden tegen Meijer. Ook zou het bedrijf van Meijer een boete moeten betalen van 100.000 euro. Tegen twee andere personen werden werkstraffen geëist. Tegen het bedrijf van één van hen, dat zou zijn gebruikt om geld wit te wassen, was een boete van 50.000 euro geëist. Ook hier ging de rechter niet in mee.