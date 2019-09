‘Vrijdag handelsoverleg tussen VS en China’

Vertegenwoordigers van de Verenigde Staten en China hebben komende vrijdag een ontmoeting om te praten over een oplossing voor het slepende handelsconflict. Het gaat om een gesprek op lager niveau, waarna ongeveer anderhalve week later door hoger geplaatste onderhandelaars wordt gesproken. Dat zei de topman van de Amerikaanse Kamer van Koophandel Tom Donohue.

Donohue claimde te hebben gesproken met de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Robert Lighthizer. Die zou hebben gezegd dat er „wat beweging was in de richting van import van onder meer Amerikaanse landbouwgoederen”.

Eerder kwam al naar buiten dat ergens halverwege deze maand voorgesprekken zouden plaatsvinden tussen vertegenwoordigers van China en de VS. Een precieze datum werd niet genoemd. Op het hoogste niveau wordt naar verwachting in oktober verder gepraat door Lighthizer, de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin en de Chinese vicepremier Liu He.