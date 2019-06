Vrees voor minder koeien in de wei

Boeren moeten mogelijk noodgedwongen meer vee op stal houden, nu de Raad van State het Nederlandse stikstofbeleid ongeldig heeft verklaard. Daarvoor waarschuwen verschillende organisaties, waaronder branchevereniging van land- en tuinbouw LTO Nederland, veevoederbedrijf ForFarmers en zuivelonderneming FrieslandCampina in een brief aan Landbouwminister Carola Schouten.

De boeren zeggen verrast te zijn door de uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Vooral de beslissing dat het weiden van vee en het bemesten van grond niet vergunningvrij mocht worden gemaakt, omdat niet uitgesloten is dat dit effect heeft op natuurgebieden in de omgeving, zorgde voor gefronste wenkbrauwen bij de boeren.

De organisaties, allemaal ondertekenaars van het Convenant Weidegang, zeggen dat vergunningsplicht voor individuele beweiding en bemesting onwerkbaar is. Liever zouden zij zien dat beweiden en bemesten vrijgesteld is van vergunningen, omdat dit onlosmakelijk verbonden is met een melkveehouderijbedrijf. Ze roepen de minister op om snel met passend beleid te komen om daarmee koeien in de wei te houden.