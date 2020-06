Vreemde transacties moederbedrijf Miss Etam ontdekt

Winkelbedrijf FNG, het moederbedrijf van modeketens Steps, Brantano en Miss Etam, heeft bij het opmaken van het jaarverslag verschillende dubieuze transacties ontdekt binnen het bedrijf.

Het Belgische FNG breidde de afgelopen tijd flink uit. Dat blijkt gepaard te zijn gegaan met transacties waarvan documenten „ontbreken, onvolledig of onduidelijk zijn”. Daarnaast was van een aantal overeenkomsten niet duidelijk hoe voordelig ze zouden uitpakken voor FNG. Al die zaken moeten worden uitgezocht door de nieuwe topman Yves Pollé, die eerder deze maand op interim-basis werd benoemd. Hij is de opvolger van Dieter Penninckx, die om medische redenen opstapte.

Onlangs werd duidelijk dat het winkelbedrijf door de coronacrisis in financieel zwaar weer is terechtgekomen. FNG verzocht obligatiehouders om een uitstel van afbetalingen. Het bedrijf is nog altijd bezig met een oplossing voor de schulden, die onder meer door overnames hard zijn opgelopen. FNG leed vorig jaar een fiks verlies, meldde het bedrijf op basis van voorlopige cijfers. Onder de streep stond een negatief resultaat van 292,1 miljoen euro, tegenover een nettowinst van 11,5 miljoen euro in het voorgaande jaar. Dat kwam onder meer door afschrijvingen op bezittingen van FNG.