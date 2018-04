Vragen VEB over constructie Ahold Delhaize

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) wil opheldering van Ahold Delhaize over de beschermingsconstructie bij het supermarktconcern. De beleggersclub vindt dat aandeelhouders hun stem moeten kunnen geven over de Stichting Continuïteit Ahold Delhaize.

Dankzij die stichting kunnen ongewenste kopers van het supermarktconcern worden geweerd of een opsplitsing worden tegengehouden. In december moet deze constructie worden verlengd. Op de jaarvergadering van Ahold Delhaize op 11 april zal verlenging van de stichting worden besproken, maar het is geen stempunt.

De VEB wil weten waarom dit punt in 2016 oorspronkelijk op de agenda stond ter stemming en daarna alleen nog als discussiepunt. Het stempunt werd destijds van de agenda geschrapt nadat stemadviesbureau Glass Lewis aandeelhouders had geadviseerd tegen te stemmen. In 2017 kwam dit zonder opgaaf van reden niet meer op de agenda te staan. De VEB vindt juist dat voor verlenging het bestuur van Ahold Delhaize op grond van de wet de machtiging of instemming van de aandeelhoudersvergadering nodig heeft.

De kritiek van de VEB is vergelijkbaar met die van het Franse activistische hedgefonds CIAM. Die aandeelhouder vindt dat de beschermingsconstructie moet worden opgeheven.