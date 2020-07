Vrachtwagenfabrikant MAN schrapt duizenden banen

Vrachtwagenmaker Traton gaat 6000 van de in totaal 37.000 banen schrappen bij zijn merk MAN. Dat zegt de voorzitter van de ondernemingsraad van MAN in een interview met de Duitse zakenkrant Börsen-Zeitung.

Traton is de dochteronderneming van Volkswagen voor vrachtwagens, waar ook Scania onder valt. De banenreductie zou vooral afdelingen in Duitsland en Oostenrijk treffen. Er wordt volgens de ondernemingsraad gezocht naar manieren om gedwongen ontslagen tot 2030 te voorkomen, bijvoorbeeld door via natuurlijk verloop in de arbeidsplaatsen te snijden.

Truckfabrikanten hebben te lijden onder de coronacrisis, die ondernemers terughoudender maakt met het doen van grote investeringen in materieel. In april en mei halveerde de verkoop van bedrijfswagens in Europa ten opzichte van een jaar eerder, meldde branchevereniging ACEA al. De Zweedse vrachtwagenfabrikant Volvo rapporteerde onlangs een fiks kwartaalverlies en kondigde aan duizenden kantoorbanen te schrappen.