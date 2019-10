Vraagtekens CDA en SGP bij rekenmodel stikstof

CDA en SGP zetten vraagtekens bij de methode die wordt gebruikt om te berekenen hoeveel stikstof bijvoorbeeld de veehouderij produceert. Op grond van die berekeningen heeft het kabinet besloten om onder meer het mes te zetten in de veestapel.

Boeren worden strenger beoordeeld dan het verkeer, concludeert de SGP uit eigen onderzoek.

Tweede Kamerlid Jaco Geurts (CDA) vraagt zich „af of het model van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, dat nu wordt gebruikt om uit te rekenen waar stikstof vandaan komt, wel juist is”. Hij vindt het vreemd dat het RIVM niet laat zien hoe de rekenmethode in elkaar zit. Het Kamerlid van de regeringspartij eist transparantie van het instituut.

Boeren lopen al langer te hoop tegen het rekenmodel. Zij vinden het moeilijk om te geloven dat de veehouderij verantwoordelijk is voor bijna de helft van de stikstof die in Nederland neerslaat in natuurgebieden. Ze willen volgende week niet alleen demonstreren op het Binnenhof, maar ook bij het RIVM.