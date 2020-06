Vraag tweedehands motorfietsen stijgt door coronacrisis

De vraag naar tweedehands motorfietsen neemt toe omdat mensen vanwege de coronacrisis vaker kiezen voor eigen vervoer in plaats van openbaar vervoer. In de eerste vijf maanden van dit jaar steeg de verkoop van tweedehands motoren dan ook met 13 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, aldus cijfers van RAI Vereniging, BOVAG en RDC.

De verkoop van nieuwe motoren bleef wel achter in de eerste vijf maanden, vooral in maart en april. Hier was een daling met 7,3 procent tot 7530 stuks te zien. Belangrijke oorzaak was dat motorfabrieken en toeleveranciers in Europa voor een groot deel stillagen als gevolg van de lockdownmaatregelen. Hierdoor konden reeds in bestelling genomen nieuwe motoren niet worden gebouwd en werden winkels niet bevoorraad. Nu de industrie weer opstart, komt ook de levering op gang en stijgt het aantal nieuwe registraties. In mei klom het aantal registraties dan ook met bijna 7 procent.