‘Vraag privévliegtuigen sterk toegenomen door coronavirus’

De vraag naar privévliegtuigen neemt sterk toe vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus omdat rijke mensen op die manier sneller en veiliger kunnen vluchten voor de besmettelijke ziekte. Dat schreef de Britse krant The Sunday Times die daarbij verwijst naar een bedrijf dat privévluchten regelt voor vermogende personen.

Volgens dat bedrijf Quintessentially is de vraag naar privévliegtuigen de afgelopen tijd verviervoudigd. Het gaat dan bijvoorbeeld om rijke mensen die familie uit gebieden met het coronavirus willen halen en daarbij zo snel mogelijk een vlucht willen kunnen regelen naar veiligere gebieden. Uitbaters van privévliegtuigen willen toestellen zo kort mogelijk aan de grond laten staan in gebieden met hoge risico’s voor besmettingen met het virus. Ook de vraag naar privéjachten zit flink in de lift, schrijft de zondagskrant. Vooral de Bahama’s zijn een populaire bestemming voor privéjachten.