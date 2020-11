Vraag naar vliegreizen blijft zeer laag in september

De vraag naar vliegreizen is in september iets hoger uitgekomen dan een maand eerder. Het aantal gevlogen kilometers lag nog altijd ver onder wat de sector een jaar eerder behaalde, meldt luchtvaartbrancheorganisatie IATA. Ondanks dat de capaciteit door luchtvaartmaatschappijen flink omlaag werd gebracht, zaten vliegtuigen nog altijd maar iets voller dan halfvol.

Wereldwijd lag het aantal afgelegde kilometers door reizigers 72,8 procent lager dan in september 2019. In augustus was de neergang nog ruim driekwart. In Europa ging het in september daarentegen nog slechter dan in augustus, waarmee het de enige regio was die in die maand geen herstel zag.

De vrachtluchtvaart deed het in september juist weer iets beter gedaan dan een maand eerder. De Europese en Aziatische luchtvaart hadden het zwaarder dan die in Noord-Amerika, waar de vraag met 1,5 procent toenam.

Wereldwijd daalde de vraag naar luchtvrachtvervoer, die wordt gemeten in tonnen vracht per kilometer, met 8 procent op jaarbasis. In augustus lag de vraag nog ruim 12 procent achter bij een jaar eerder.

De capaciteit nam in september met 25 procent af, onder meer omdat de laadruimte van passagiersvliegtuigen, waarvan er minder in de lucht zijn, grotendeels wegviel. Omdat de capaciteit zoveel harder is teruggelopen dan de vraag, duidt dit volgens IATA op een ernstig gebrek aan capaciteit in de markt.

In Europa was de vraag naar ruimte voor luchtvracht 15,7 procent lager, waarmee alleen Latijns-Amerika het slechter deed. In Noord-Amerika steeg de vraag op jaarbasis. Volgens IATA komt dat omdat Amerikanen meer spullen kochten in Azië, waardoor er vrachtvluchten nodig waren op die routes.