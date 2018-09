„Vraag naar vakantiehuisjes groeit maar door”

De vraag naar vakantiewoningen blijft groeien. Afgelopen jaar steeg de vraag met 15 procent, blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM. Het aanbod daalde wel voor het eerst in tien jaar.

De gemiddelde verkoopprijs van vakantiewoningen steeg met 6 procent en kwam uit op 148.450 euro. dat is nog altijd iets meer dan 20.000 euro minder dan in recordjaar 2008. Grote regionale verschillen zijn er wel. Zo is de gemiddelde verkoopprijs op de Waddeneilanden 351.888 euro. In Drenthe is dat krap een ton. In Zeeland nadert de verkoopprijs de twee ton, maar bedraagt de gemiddelde vraagprijs inmiddels 428.471 euro. In heel Nederland is de gemiddelde vraagprijs 184.979 euro.

Door het afnemende aanbod wordt het ook steeds interessanter om oudere vakantiewoningen te saneren of op te knappen. Ook worden sommige vakantieparken omgevormd tot woonwijken. Vaak gebeurt dat omdat die parken in de praktijk toch al permanent bewoond werden.

De NVM verwacht dat de vraag naar vakantiewoningen blijft toenemen, terwijl het aanbod verder af zal nemen, met name in het goedkopere segment. De gemiddelde verkoopprijs zal daardoor sterker stijgen.