Vraag naar uitzendkrachten nog altijd lager dan in 2019

De vraag naar uitzendkrachten ligt nog altijd duidelijk lager dan een jaar eerder. Tegelijkertijd is de daling op jaarbasis minder hevig dan in eerdere meetperiodes, meldt de brancheorganisatie voor uitzendbedrijven ABU.

In de periode van 10 augustus tot en met 6 september daalde het aantal uren dat uitzendkrachten werkten met 14 procent. De omzet die daarmee werd behaald, lag 9 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. In april en mei, de eerste volle maanden waarin in Nederland lockdownmaatregelen van kracht waren, nam het aantal gewerkte uren nog met bijna 24 procent af.

In de meest recente meetperiode was vooral in de technische sector de vraag naar uitzendkrachten laag. Het aantal uren daalde hier met 31 procent en de omzet met 23 procent.

Uitzendwerk en andere soorten van inzet van flexibel werk gelden vaak als barometer van economische ontwikkelingen. Bij recessies worden op de arbeidsmarkt uitzendkrachten vaak als eerste geraakt. Als er sprake is van herstel, neemt vaak de werkgelegenheid onder flexkrachten toe.