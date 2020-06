Vraag naar uitzendkrachten neemt opnieuw hard af

De vraag naar uitzendkrachten is opnieuw hard gedaald. Uitzendkrachten draaiden in de periode tussen 20 april en 17 mei (periode 5) 24 procent minder uren dan een jaar eerder. De omzet van uitzendbedrijven daalde met 19 procent, aldus cijfers van brancheorganisatie ABU.

In de technische sector daalde het aantal gewerkte uren met 41 procent en de omzet kromp op jaarbasis met 35 procent. In de industrie ging het aantal uren in de meetperiode met 17 procent omlaag, bij een 11 procent lagere omzet. De administratieve sector had te maken met een daling van het aantal uren met 29 procent en 23 procent minder opbrengsten.

In de voorgaande periode (periode 4) was de daling van het aantal uren ook al bijna een kwart en de daling van de omzet 17 procent. Omdat periode 5 een werkdag minder telde dan in dezelfde periode vorig jaar, is een correctie toegepast.