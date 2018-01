Vraag naar smartphones in China omlaag

De vraag naar smartphones in China is vorig jaar voor het eerst afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeksbureau Canalys. Met een afname van de verkopen met 4 procent, naar 459 miljoen stuks, is na acht jaar een einde gekomen aan een periode van onafgebroken groei.

Met name in het laatste kwartaal gingen de verkopen hard onderuit. Smartphonefabrikanten brachten in die periode 113 miljoen toestellen aan de man, 14 procent minder dan een jaar eerder. Marktleider Huawei daarentegen liet tegen de algemene trend in wel een stevige groei zien. Het Chinese bedrijf leverde met 24 miljoen verkochte smartphones zijn beste kwartaal ooit in de eigen thuismarkt.

De nummers twee en drie op de Chinese markt zijn de lokale fabrikanten Oppo en Vivo, die wel allebei hun afzet aanzienlijk zagen dalen in het vierde kwartaal. De Amerikaanse iPhonemaker Apple nam in de laatste maanden van 2017 de vierde plaats over van Xiaomi.