Vraag naar luchtvrachtvervoer verder gedaald

De vraag naar luchtvrachtvervoer is in januari verder gedaald en de vooruitzichten voor de sector zijn slecht vanwege de uitbraak en verspreiding van het nieuwe coronavirus. Dat meldde de internationale brancheorganisatie IATA.

Volgens IATA kromp de vraag met 3,3 procent in vergelijking met een jaar eerder. De vrachtvolumes gingen voor de tiende maand op rij omlaag. De organisatie zei dat het coronavirus in januari nog geen grote impact had op de luchtvrachtindustrie, maar dat uit de cijfers over februari waarschijnlijk een zeer moeizaam beeld naar voren zal komen.

„De luchtvrachtindustrie begon het jaar met zwakke prestaties. Er was optimisme dat de verminderde handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China de sector een boost zouden geven, maar dat wordt nu overschaduwd door het coronavirus die de wereldwijde toeleveringsketen ernstig heeft verstoord”, aldus IATA-directeur Alexandre de Juniac. Door het virus lagen veel bedrijven in China plat waardoor de goederenstromen door de lucht worden ondermijnd.