Vraag naar logistiek vastgoed nam weer toe

De vraag naar logistiek vastgoed als distributiecentra is afgelopen jaar weer toegenomen. In totaal werd 2,5 miljoen vierkante meter logistieke ruimte verhuurd of verkocht, meldt makelaarsorganisatie Dynamis. Dat is ruim tien procent meer dan het oude record uit 2017.

Tegelijkertijd merkt Dynamis dat er ook de nodige leegstand is. Een groot deel van de bestaande panden voldoen niet aan de eisen die inmiddels worden gesteld. Daarom is een groot deel van de nieuw betrokken panden nieuwbouw. Veel bestaande panden zijn bijvoorbeeld lager dan de huidige standaard van 12,2 meter.

Distributiecentra staan met name in vier gebieden op een denkbeeldige lijn van Rotterdam via West-Brabant en de regio Tilburg-Waalwijk naar Venlo. De groei in de logistieke sector neemt naar verwachting dit jaar af, nu ook de economie minder hard groeit.