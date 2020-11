Vraag naar lijm en make-up trekt weer aan bij Henkel

Maker van onder meer wasmiddelen, zeep en lijmen Henkel heeft in het derde kwartaal de verkopen opgevoerd, ondanks de aanhoudende economische gevolgen die de coronacrisis met zich meebrengt. Het bedrijf achter merken als Schwarzkopf en Persil, maar ook de lijmen van Pritt, zag in alle productcategorieën weer een positieve ontwikkeling.

Waar de vraag naar industriële lijmen eerder achterbleef omdat de auto-industrie hard geraakt werd door de coronacrisis, wist de vraag zich in het derde kwartaal te herstellen. Ook de omzet bij de schoonheids- en verzorgingsproducten krabbelde weer wat op. De vraag naar wasmiddelen en zeep bleef onveranderd sterk.

Volgens topman Carsten Knobel is de goede prestatie in het derde kwartaal onder meer te danken aan ‘inhaaleffecten’ uit het tweede kwartaal. Henkel behaalde een omzetgroei van 3,9 procent vergeleken met een jaar eerder en sloot de meetperiode af met 5 miljard euro aan oprbrengsten. Verder breidde Henkel in het derde kwartaal de digitale verkoop uit. Nu wordt 15 procent van de aankopen online gedaan.