‘Vraag naar fossiele brandstoffen lager, economie niet groener’

Hoewel de vraag naar fossiele brandstoffen door de coronacrisis en de lockdowns „ongekend” is gedaald, is de economie niet groener geworden, stelt ING in een rapport over klimaatverandering. De coronacrisis heeft volgens het rapport weinig invloed op de wereldwijde inspanningen om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te behalen.

Daardoor weten ondernemers en investeerders niet wat ze moeten doen: investeren in duurzame technologieën of inzetten op strategieën. Dat heeft een afwachtende houding tot gevolg. De effecten van de coronacrisis zijn tijdelijk en de wereld houdt daardoor nog vast aan een „afwachtende aanpak”, aldus het rapport. Zonder verdere maatregelen worden de doelen niet gehaald, waarschuwt de bank, die klimaatscenario’s doorrekende.

Er moet daarom een „krachtiger klimaatbeleid” komen, met een focus op aanpassen in plaats van voorkomen. Anders wordt de energietransitie een „zichzelf vervullende voorspelling”, waarbij bedrijven uiteindelijk niet genoeg doen en de versnelling niet lukt. Ingrijpen in beleid is nodig om CO2-verlagende investeringen op grote schaal rendabel te maken. Investeringen in hernieuwbare energie, energiebesparing en elektrificatie zijn juist nodig om het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen, zegt ING.

Verder benadrukt het rapport de grote verschillen van de impact van de klimaatscenario’s tot 2040 tussen verschillende sectoren. Dankzij elektrische auto’s kan de vraag naar olie met bijna driekwart dalen, mits elke nieuwe auto die in 2035 verkocht wordt ook elektrisch is. Voor vrachtwagens daarentegen is de verwachting dat in 2040 nog steeds driekwart op diesel rijdt.

Ook de scheepvaart blijft naar verwachting nog sterk leunen op olie, vanwege het gebrek aan technologieën om minder afhankelijk te zijn van olie. De luchtvaart zal waarschijnlijk ook nog een flink beroep doen op olie, als het vliegverkeer weer stevig aantrekt na de coronapandemie.

De vraag naar elektriciteit zal in diverse sectoren nog stijgen, zoals vastgoed, de energiesector en de maakindustrie. Dat komt bijvoorbeeld omdat het moeilijk is om energiebesparing in bestaande gebouwen te versnellen, maar ook omdat miljoenen mensen in ontwikkelingslanden nog toegang moeten krijgen tot elektriciteit. De oplossing ligt in hernieuwbare energiebronnen en technologieën voor de opslag van elektriciteit.