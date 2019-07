Vraag naar babyvoeding helpt Danone

Het Franse voedingsmiddelenconcern Danone heeft in het tweede kwartaal de omzet sterker dan verwacht zien groeien. Dat kwam onder meer omdat de vraag naar babyvoeding in zijn belangrijke markt China eerder herstelde dan verwacht.

Ook profiteerde Danone van een sterke vraag naar zijn plantaardige alternatieven voor zuivelproducten. In Europa dikte de omzet wat aan, geholpen door Frankrijk en Spanje. In die landen wist Danone de opbrengsten voor het eerst in zeven jaar tijd te stabiliseren.

De omzet kwam in de verslagperiode uit op bijna 6,5 miljard euro. Dat is 1,3 procent meer dan een jaar terug. De doelen voor heel het jaar werden herhaald.