Vraag elektrische bedrijfswagens in de lift

Elektrische bedrijfswagens zijn nog klein in aantal, maar brancheorganisatie Bovag voorziet een gouden toekomst. Door allerlei afspraken en regels om binnensteden in de toekomst alleen nog maar emissievrij te bevoorraden neemt, de vraag naar dit soort voertuigen komende jaren waarschijnlijk flink toe.

Eind 2017 reden er om precies te zijn 2210 elektrische bedrijfswagens rond met een gewicht lager dan 3,5 ton. Dat waren er een jaar eerder 1628 en het jaar daarvoor 1456. In de zwaardere categorie ging het slechts om 81 wagens, tegen 66 eind 2016. In deze cijfers zijn ook hybride voertuigen meegenomen.

Echt volledig elektrische trucks zijn nu nog niet op de markt. Het Eindhovense technologieconcern VDL werkt wel aan zo’n truck, waarmee straks bij uitstek grote winkels beleverd kunnen worden. Die wordt naar verwachting in het tweede kwartaal dit jaar gepresenteerd. Ook het Amerikaanse Tesla is met zo’n project bezig.

Emissievrij rijden zou ook kunnen met auto’s op waterstof. Het aantal exemplaren daarvan is volgens Bovag nu nog min of meer te verwaarlozen, maar de verwachting is dat de waterstofauto binnenkort toch ook een keer zal doorbreken.

In meerdere steden moet de binnenstad vanaf 2025 alleen nog worden bevoorraad door voertuigen die geen schadelijke stoffen uitstoten. Daarover is een paar jaar terug al een landelijke ‘Green Deal’ gesloten. Deze week wordt in Den Haag een convenant getekend, waarmee voor die stad weer een volgend stapje wordt gezet. Eerder maakten ondernemersorganisaties en de overheid in bijvoorbeeld Amsterdam ook al dergelijke afspraken.

Arnhem is vanaf 2019 de stad met de strengste milieuzone voor personenauto’s van Nederland. Dieselauto’s van voor 2004 mogen niet meer in het centrum van de Gelderse hoofdstad rijden en dieselauto’s van voor 2006 alleen als ze aan bepaalde Europese eisen voldoen.