Vorige week minder bedrijven failliet verklaard

Het aantal faillissementen van bedrijven en eenmanszaken kwam vorige week uit op 75, tien minder dan een week eerder.

De bouwsector had wederom de meeste faillissementen. In die branche vielen 12 bedrijven om, waaronder twee eenmanszaken. In de industrie steeg het aantal faillissementen met vier tot een totaal van negen.

Het CBS rapporteert wegens de coronacrisis wekelijks het aantal faillissementen, om zo de impact van de virusuitbraak inzichtelijk te maken. Sinds de jaarwisseling is over 1651 bedrijven of instellingen een faillissement uitgesproken. Dat zijn er 53 meer dan in dezelfde periode vorig jaar.