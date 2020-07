Vorige week laagste aantal failliete bedrijven dit jaar

Het aantal faillissementen van bedrijven en eenmanszaken is vorige week uitgekomen op 31. Dat zijn er 54 minder dan een week eerder en is het laagste aantal faillissementen in een volledige week tot nu toe dit jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de eerste 26 weken van dit jaar gingen er in totaal 1903 bedrijven en instellingen failliet, 23 meer dan in dezelfde periode van 2019.

De bouw en de groothandel telde vorige week het grootste aantal bedrijven dat failliet ging. In die branche vielen vijf ondernemingen om. Dat waren elf bouwbedrijven en vier groothandelaren minder dan in de voorgaande week. Een van de vijf faillissementen in de bouw was een eenmanszaak.

Verder gingen in de specialistische zakelijke dienstverlening, waar onder andere juridische dienstverlening en architecten- en reclamebureaus onder vallen, vier bedrijven op de fles, één minder dan een week daarvoor.