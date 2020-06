Vorige week fors meer bedrijven omgevallen

Het aantal faillissementen van bedrijven en eenmanszaken is vorige week uitgekomen op 84. Dat zijn er ruim 20 meer dan een week eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De bouw telde het grootste aantal bedrijven dat failliet ging. In die branche vielen 16 ondernemingen om. Dat waren er 10 meer dan in de voorgaande week. Een kwart van de faillissementen in de bouw betrof eenmanszaken. In de detailhandel gingen 13 bedrijven op de fles, 9 meer dan de week daarvoor.

In de reisbranche viel het doek voor 4 zaken. Dat zijn er relatief veel in een periode van een week, aangezien er daarvoor sinds begin van het jaar slechts 6 bedrijven omvielen in die branche.

Het CBS rapporteert wegens de coronacrisis wekelijks het aantal faillissementen, om zo de impact van de virusuitbraak inzichtelijk te maken. Sinds de jaarwisseling is over 1871 bedrijven of instellingen een faillissement uitgesproken. Dat zijn er 69 meer dan in dezelfde periode vorig jaar.