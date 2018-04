Vopak breidt Botlek-terminal uit

Tankopslagbedrijf Vopak gaat zijn Botlek-terminal in de haven van Rotterdam uitbreiden. Er komen vijftien nieuwe roestvrijstalen opslagtanks met een capaciteit van 63.000 kubieke meter bij. Dat maakte Vopak bekend samen met cijfers over het eerste kwartaal.

In de tanks worden styreen en andere chemische producten opgeslagen. De expansie moet in het tweede kwartaal van 2020 gereed zijn. Momenteel bestaat de Botlek-terminal van Vopak uit 196 opslagtanks met een capaciteit van ruim 835.000 kubieke meter, voor onder meer olie- en chemieproducten en biobrandstoffen.

Het bedrijf meldde dat de omzet in de eerste drie maanden met 7 procent is gedaald tot iets meer dan 316 miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat exclusief bijzondere posten (ebitda ex-items) zakte met 6 procent tot ruim 190 miljoen euro. De nettowinst ging met 5 procent omlaag tot 73 miljoen euro.

De gemiddelde bezettingsgraad van de opslagtanks lag afgelopen kwartaal op 87 procent, tegen 91 procent in het eerste kwartaal van 2017. De totale wereldwijde opslagcapaciteit bedraagt 35,9 miljoen kubieke meter. Vopak is bezig de capaciteit met 3,1 miljoen kubieke meter uit te breiden in 2019.

De onderneming uit Rotterdam herhaalde haar standpunt dat de financiële prestaties dit jaar zullen worden beïnvloed door valuta-effecten en de zwakkere vraag naar opslagdiensten in de oliemarkt, wat de bezettingsgraad en prijzen zal raken. Maar gezien het uitbreidingsprogramma en kostenbesparingen is er de mogelijkheid dat het resultaat in 2019 aanzienlijk wordt verbeterd, aldus Vopak.

Financieel directeur Gerard Paulides wilde in een toelichting desgevraagd geen financiële details geven over de uitbreiding van de Botlek-terminal. Hij verklaarde tevreden te zijn over de resultaten van Vopak in een moeilijke markt vanwege druk door negatieve wisselkoerseffecten en de zwakkere oliemarkt. De kostenbesparingen bij Vopak lopen goed, aldus Paulides, die eerder dit jaar het stokje overnam van financieel bestuurder Jack de Kreij.