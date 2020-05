Voorzitter LTO stapt op wegens gebrek aan draagvlak onder boeren

De voorzitter van boeren- en tuindersorganisatie LTO Nederland, Marc Calon, legt zijn werkzaamheden per direct neer. Hij constateert dat er bij delen van de achterban onvoldoende draagvlak is voor zijn voorzitterschap. Eind dit jaar stapt hij definitief op na het verlopen van zijn termijn.

LTO stapte deze maand uit het samenwerkingsverband Landbouw Collectief, dat actie voert rond het stikstofdossier. Tussen LTO en andere aangesloten organisaties waren grote meningsverschillen over de belangenbehartiging voor boeren.

Binnen het Landbouw Collectief botste LTO vaak over de vaak harde toon die andere boerenorganisaties kozen in het stikstofdebat. Waar LTO eerder voor compromissen gaat, wilden andere groeperingen juist de confrontatie aangaan met de politiek.

„Een voorzitter kan alleen effectief werken met volledig draagvlak van alle leden. Daar verbind ik mijn conclusies aan”, licht Calon zijn afscheid toe. „Ik ga geen nieuwe termijn aan en maak tevens per direct ruimte voor mijn opvolger.”

Andere bestuursleden van LTO nemen voorlopig de taken van Calon over. De boerenlobbyclub is begonnen aan de zoektocht voor een nieuwe voorzitter.