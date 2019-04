Voorzitter geplaagd Swedbank per direct weg

Swedbank-voorzitter Lars Idermark treedt per direct terug. De Zweedse bank staat al geruime tijd onder druk door onderzoeken naar mogelijk witwassen via het financiële concern.

Volgens Idermark is de media-aandacht die hij door de functie krijgt niet verenigbaar met zijn positie als topman van bosbeheerder Södra. „Het beste alternatief is om Swedbank met onmiddellijke ingang te verlaten”, aldus Idermark. Hij wijst er in zijn verklaring op dat hij door de mediaberichtgeving over de affaire onder meer moeite heeft om directe fouten bij de bank te corrigeren. Ook heeft de bank te maken met privacy en wet- en regelgeving, wat het communicatie-aspect volgens hem extra complex maakt.

Onlangs nog bood Idermark zijn excuses aan voor de gebrekkige communicatie van de financiële instelling rond het witwasschandaal. Kort daarvoor was topvrouw Birgitte Bonnesen weggestuurd. De vice-voorzitter van de commissarissen, Ulrika Francke, neemt de functie van Idermark over.