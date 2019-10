Voorzichtigheid overwint op Europese beurzen

De Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag licht lager gesloten. Ook andere Europese beurzen sloten overwegend in de min. De aanvankelijke euforie over een brexitdeal tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, maakte in de middag plaats voor voorzichtigheid. Het is nog maar de vraag of premier Boris Johnson de deal door het Britse parlement kan loodsen. Verder was er het nodige bedrijvennieuws. In Amsterdam openden onder meer Unilever en Sligro de boeken.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,1 procent lager op 576,27 punten. De MidKap ging 0,1 procent omhoog tot 852,79 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt sloten tot 0,4 procent in de min. Londen steeg 0,2 procent.

Unilever haalde in het derde kwartaal zijn eigen groeiverwachting niet, wat in de eerste twee kwartalen van 2019 nog wel was gelukt. Het bedrijf werd desondanks 0,8 procent hoger gezet. Topman Alan Jope belooft dat het levensmiddelenconcern de komende tijd orde op zaken zal stellen en houdt vast aan de doelstellingen voor het hele jaar. De Zwitserse concurrent Nestlé, die ook met cijfers kwam, verloor 2 procent.

In de MidKap was Flow Traders hekkensluiter met een min van 9,2 procent. De beursintermediair profiteerde afgelopen kwartaal van een toegenomen handelsactiviteit, maar in Noord- en Zuid-Amerika gingen de handelsinkomsten opnieuw stevig omlaag. Bij de kleinere bedrijven kelderde groothandelsbedrijf Sligro ruim 9 procent na tegenvallende resultaten.

In Frankfurt steeg Osram Licht 1,6 procent na berichten dat investeerders Bain en Advent geen nieuw bod op het verlichtingsbedrijf uitbrengen. De Oostenrijkse sensormaker AMS (min 1,5 procent) lijkt daardoor de beste papieren te hebben om het bedrijf over te nemen. Het bod dat AMS eerder deed kreeg niet genoeg steun van aandeelhouders van Osram.

In Oslo viel het kwartaalbericht van bodemonderzoeker PGS (plus 12,2 procent) in de smaak. Concurrent Fugro won 4,7 procent in Amsterdam.

De euro was 1,1125 dollar waard, tegen 1,1066 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent goedkoper op 52,97 dollar. Brentolie kostte 1,1 procent minder op 58,77 dollar per vat.