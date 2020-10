Voorzichtige winsten op Europese beurzen

De Europese aandelenbeurzen lieten woensdag voorzichtige winsten zien. De strengere coronamaatregelen in veel Europese landen en tegenvallend nieuws over een potentieel coronavaccin zorgden voor enige terughoudendheid bij beleggers. Op het Damrak vielen de resultaten van maaltijdbestelsite Just Eat Takeaway in goede aarde. Ook chipmachinemaker ASML opende de boeken, maar werd lager gezet.

De AEX-index op Beursplein 5 boekte rond het middaguur een plusje van 0,2 procent op 573,55 punten. De MidKap won ook 0,2 procent, tot 850,03 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt klommen 0,1 procent. Londen steeg 0,4 procent.

Just Eat Takeaway was de grote winnaar in de AEX met een winst van dik 5 procent. Het maaltijdbestelbedrijf profiteert van de coronapandemie omdat meer mensen eten laten thuisbezorgen. Het moederbedrijf achter onder meer Thuisbezorgd.nl zag in het derde kwartaal het aantal bestellingen met bijna de helft oplopen. De onderneming verwacht daarnaast nog steeds dat de overname van de Amerikaanse branchegenoot Grubhub in de eerste helft van 2021 kan worden afgerond.

Hekkensluiter bij de hoofdfondsen was ASML met een min van 1,1 procent. De chipmachinefabrikant wist de omzet en winst in het derde kwartaal verder op te schroeven. De vooruitzichten van het bedrijf voor 2021 vielen volgens analisten en beleggers echter wat tegen.

In de MidKap klom fitnessketen Basic-Fit 2,2 procent. Beleggers reageerden opgelucht dat de sportscholen open mogen blijven tijdens de gedeeltelijke lockdown in Nederland. TomTom dikte 4,6 procent aan bij de kleinere bedrijven. De navigatiedienstverlener leed afgelopen kwartaal een verlies, maar blijft optimistisch ondanks de impact van de coronacrisis. De omzet viel een vijfde hoger uit, met name dankzij de automotive-tak van het bedrijf. Het Belgische zorgvastgoedbedrijf Aedifica daalde 2,3 procent na aankondiging van een aandelenuitgifte.

In Londen zakte Asos 7 procent. De Britse online kledingverkoper boekte door de coronacrisis een flinke winst, omdat klanten meer kleding online bestelden. De aandelenkoers van Asos steeg dit jaar al met bijna 60 procent. Het Belgische telecomconcern Proximus verloor 3,9 procent na een adviesverlaging door Barclays.

De euro was 1,1727 dollar waard, tegen 1,1744 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 40,29 dollar. Brentolie kostte ook 0,2 procent meer, op 42,55 dollar per vat.