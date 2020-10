Voorzichtige winsten op Europese beurzen

De Amsterdamse aandelenbeurs ging vrijdag licht vooruit. Ook de andere Europese beursgraadmeters lieten voorzichtige winsten zien. Beleggers hielden vooral de ontwikkelingen rond de onderhandelingen in Washington over de extra steunmaatregelen voor de Amerikaanse economie in de gaten. Ook bleef de blik gericht op de aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen in veel Europese landen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 561,62 punten. De MidKap steeg 0,5 procent tot 846,50 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,5 procent.

Koploper in de AEX was olie- en gasconcern Shell met een winst van 1,6 procent. Maaltijdbestelsite Just Eat Takeaway stond onderaan met een verlies van 0,7 procent. In de MidKap sloot biotechnologiebedrijf Pharming de rij met een min van 1,5 procent.

Chipbedrijf Besi (plus 2,7 procent) was de grootste stijger bij de middelgrote bedrijven, mede dankzij overnamenieuws in de sector. Het Amerikaanse chipbedrijf Advanced Micro Devices (AMD) wil volgens zakenkrant The Wall Street Journal branchegenoot Xilinx overnemen. Daarnaast kwam de Nederlandse chipproducent NXP Semiconductor, die een notering heeft aan de Nasdaq, met beter dan verwachte omzetcijfers over het derde kwartaal.

Op de lokale markt won Euronext 0,8 procent. De exploitant van de beurzen in onder meer Amsterdam, Parijs en Brussel neemt de Italiaanse Borsa Italiana over van branchegenoot London Stock Exchange (LSE). Euronext telt 4,3 miljard euro neer voor de beursuitbater in Milaan. Het bedrijf verwacht dat de overname onmiddellijk zal bijdragen aan de resultaten. LSE klom in Londen 0,2 procent na de bekendmaking.

In Frankfurt dikte Zalando 5 procent aan. Het Duitse webwinkelbedrijf schroefde de winstverwachting opnieuw op, na een buitengewoon sterk en winstgevend derde kwartaal. Door de coronacrisis wordt veel meer online gewinkeld en daar profiteert de Duitse modewinkel van. De Duitse producent van wasmiddelen, zeep en lijm Henkel steeg 3 procent dankzij een goed ontvangen handelsupdate.

De euro was 1,1769 dollar waard, tegen 1,1754 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg een fractie tot 41,20 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 43,37 dollar per vat.