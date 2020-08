Voorzichtige winsten op Europese beurzen

De Europese aandelenbeurzen lieten vrijdag voorzichtige winsten zien. Beleggers verwerkten de late rally op Wall Street, waar de beursgraadmeters onder aanvoering van de technologiebedrijven hoger wisten te eindigen. Tegenvallende Europese industriecijfers zorgden echter voor enige terughoudendheid. Op het Damrak gaf bouwbedrijf Heijmans nog een kijkje in de boeken.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent in de plus op 553,43 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 801,23 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,3 procent.

In de AEX behoorde Adyen tot de staartgroep met een min van 4,4 procent tot 1357,50 euro. Bestuurders van het betalingsbedrijf hebben ongeveer 15 procent van de aandelen die ze bezitten voor 1365 euro per stuk verkocht. De bestuurders, waaronder topman Pieter van der Does, lieten weten dat de verkoop niet betekent dat ze minder vertrouwen in Adyen hebben. Ze willen voor hun vermogen echter minder afhankelijk zijn van slechts één bedrijf.

Sterkste stijger bij de hoofdfondsen was techinvesteerder Prosus met een winst van 2,8 procent. In de MidKap stond fitnessketen Basic-Fit bovenaan met een plus van dik 3 procent. Kabel- en telecombedrijf Altice Europe sloot de rij met een verlies van 2 procent. Euronext klom 1 procent. De beursuitbater en de Italiaanse staat willen naar verluidt tussen de 300 miljoen en 350 miljoen euro neertellen voor een belang van 60 procent in het obligatiehandelsplatform MTS.

Heijmans won 0,1 procent bij de kleinere bedrijven. De bouwer wist het eerste halfjaar goed door te komen ondanks de coronacrisis. Zowel de omzet als het bedrijfsresultaat werd met ruim een tiende opgekrikt. Ook de orderportefeuille bleef volgens het bedrijf op een goed niveau. Voor heel 2020 rekent de bouwer voorlopig op een omzet en bedrijfsresultaat die minimaal gelijk zijn aan vorig jaar. Het aandeel liet voorafgaand aan de cijfers al een flinke stijging zien en klom donderdag 7,6 procent.

In Frankfurt daalde Bayer een fractie. Het Duitse chemie- en farmacieconcern heeft in de Verenigde Staten rechtszaken om een anticonceptiemiddel geschikt voor omgerekend ruim 1,3 miljard euro. Met de schikking is zo’n 90 procent van de 39.000 rechtszaken tegen Bayer opgelost.

De euro was 1,1814 dollar waard, tegen 1,1857 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent goedkoper op 42,48 dollar. Brentolie daalde 0,7 procent in prijs tot 44,60 dollar per vat.