Voorzichtige groei industrie China, export blijft nog zwak

De bedrijvigheid in de industrie in China toonde in mei voorzichtige groei na de krimp van een maand eerder. Dat melden marktonderzoekers Markit en Caixin op basis van hun inkoopmanagersindex. De omvangrijke Chinese industrie ziet in eigen land de vraag aantrekken nu de coronacrisis daar over het hoogtepunt heen is, maar de buitenlandse vraag staat nog onder druk vanwege de virusuitbraak in belangrijke exportmarkten.

De graadmeter ging vorige maand licht omhoog naar een stand van 50,7 van 49,4 in april. Een stand van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp. De officiële inkoopmanagersindex van de Chinese overheid die zondag naar buiten kwam noteerde een stand van 50,6, wat iets lager is dan een maand eerder. De cijfers van de overheid richten zich meer op de grote Chinese staatsbedrijven, terwijl Caixin en Markit zich meer richten op private kleinere ondernemingen.

In Japan gaat het nog steeds slecht met de industrie. De inkoopmanagersindex van Jibun Bank voor de Japanse industrie stond in mei op 38,4 tegen 41,9 in april. Dat is de laagste stand sinds 2009. Ook voor de industrie van Zuid-Korea was er nog krimp te zien, met een niveau van 41,3. Dat gold ook voor andere landen in Azië, zoals Taiwan en Vietnam.

Economen denken dat de komende tijd de export van China weer geleidelijk kan gaan aantrekken nu in steeds meer landen de quarantainemaatregelen tegen het coronavirus langzaam worden versoepeld. Dit herstel zal waarschijnlijk wel langere tijd gaan duren vanwege de zware klappen die de coronacrisis heeft veroorzaakt in grote economieën zoals bijvoorbeeld de Europese Unie en de Verenigde Staten.