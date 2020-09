Voorzichtig herstel op Europese beurzen

De Europese aandelenbeurzen toonden dinsdag een voorzichtig herstel na de zware koersverliezen een dag eerder. De luchtvaartmaatschappijen stonden echter opnieuw onder druk door de aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen in Europa en de vrees voor strengere maatregelen. Ook de banken bleven in de schijnwerpers staan na de onthullingen over verdachte transacties in de sector.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,3 procent hoger op 543,08 punten. De MidKap klom 0,8 procent tot 804,23 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,9 procent.

Betaalbedrijf Adyen was de grote winnaar in de AEX met een plus van 4,7 procent. ASMI volgde met een winst van 4 procent na berichten dat chipbedrijf ASM Pacific Technologies (ASMPT) mogelijk van de beurs in Hongkong verdwijnt. De voormalig dochteronderneming van ASMI, waarin het bedrijf nog een belang heeft van zo’n 25 procent, zou volgens ingewijden in gesprek zijn met potentiële investeerders.

Biotechnoloog Galapagos sloot de rij bij de hoofdfondsen met een min van 1,5 procent. ING daalde 0,3 procent. De Russische oliemiljardair Roman Abramovitsj heeft via bankrekeningen bij ING Nederland voor ruim 1 miljard euro aan transacties gedaan die door Deutsche Bank als verdacht werden gezien. Dat melden journalisten van Investico, Trouw en Het Financieele Dagblad. ING kelderde maandag ruim 9 procent na berichten dat de Poolse dochter van de bank zijn klanten jarenlang zou hebben geholpen om dubieus geld vanuit Rusland weg te sluizen.

In de MidKap stond postbedrijf PostNL bovenaan met een plus van 4 procent. Air France-KLM was de grootste daler met een verlies van dik 3 procent. De luchtvaartcombinatie zakte een dag eerder al 7,6 procent vanwege de coronavrees. Bij de kleinere bedrijven won Alfen 2,6 procent. De laadpalenmaker gaat 4000 laadpunten leveren aan energiebedrijf Vattenfall.

Airbus verloor 3,8 procent in Parijs. Topman Guillaume Faury vreest dat er bij de vliegtuigmaker nog meer banen zullen verdwijnen dan de 15.000 die al aangekondigd waren. TUI klom 0,9 procent in Frankfurt na een handelsupdate. Het Duitse reis- en luchtvaartconcern wil de kosten met bijna een derde omlaag brengen en heeft vanwege de coronacrisis zijn capaciteit voor de komende winter verder teruggeschroefd.

De euro bleef vrijwel ongewijzigd op 1,1734 dollar. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder op 39,63 dollar. Brentolie kostte 1,5 procent meer op 42,06 dollar per vat.