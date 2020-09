‘Voorzichtig herstel aantal vacatures’

Het aantal vacatures is in augustus ruim een kwart onder het niveau van 2019 uitgekomen, maar er is sprake van licht herstel ten opzichte van de afgelopen maanden. Vrijwel alle beroepsgroepen laten verbeterde cijfers zien ten opzichte van vorige maand, zegt vacaturesite Indeed.

De horeca en hospitalitysector zijn door de coronacrisis het zwaarst geraakt, maar het aantal vacatures in de horeca ligt inmiddels op min 49 procent ten opzichte van vorig jaar, waar dat in juni nog min 70 procent was. Er is sprake van licht herstel ten opzichte van juni en juli. De bouw- en installatiesector wijkt af, hier is nog steeds een dalende lijn in het aantal vacatures, aldus Indeed.

Naar verkopers, verzorgers en schoonmakers is de meeste vraag. Het beroep bakker voert de lijst aan van functies met de grootste stijging in vacatures, gevolgd door bezorger en weekendhulp. Indeed noemt het verder opvallend dat vijf van de tien functies in de lijst van grootste stijgers beroepen in de detailhandel zijn. De vacaturesite concludeert daaruit dat winkels en supermarkten weer volop aan het werven zijn.

Indeed is naar eigen zeggen de grootste vacaturesite van Nederland en tevens de rest van de wereld. Het bedrijf helpt werkzoekenden in meer dan zestig landen bij het vinden van miljoenen vacatures.