„Vooruitgang bij transparant belastingbeleid”

Steeds meer landen voldoen aan de regels voor transparant belastingbeleid. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) maakte woensdag bekend dat alleen Trinidad & Tobago nog totaal niet aan de regels voldoet.

In totaal had de OESO vijftien landen op de korrel die in het verleden niet genoeg deden om aan de regels te voldoen. Van die landen, die allemaal uit Midden-Amerika, de Cariben, het Midden-Oosten en Oceanië komen, voldoen er nu dertien „grotendeels” aan de regels. De Marshalleilanden voldoen „deels”.

De OESO is sinds 2008 bezig met regels voor transparant belastingbeleid. Aan die regels worden alle 142 aangesloten landen getoetst.