„Vooruitgang bij handelsoverleg China en VS”

China en de Verenigde Staten boeken vooruitgang in de handelsgesprekken tussen beide economische grootmachten. Dat meldde de Amerikaanse zakenzender CNBC op basis van ingewijden rond de onderhandelingen. President Donald Trump liet op Twitter weten dat de gesprekken erg goed verlopen.

Een Amerikaanse delegatie voert sinds maandag overleg in Peking over de handelsvete tussen de VS en China. Volgens de bronnen wordt op verschillende punten toenadering geboekt tussen de landen. Naar verluidt worden de gesprekken woensdag voortgezet. Later deze maand zou op hoger niveau verder gepraat worden.

Op de beurzen waren beleggers hoopvol gestemd over de handelsgesprekken. De aandelenmarkten in Europa en New York zaten behoorlijk in de lift op dinsdag.