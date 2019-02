Voortaan winkelnaam op afschriften Rabobank

Rabobank meldt voortaan bij afrekeningen meteen de winkelnaam waar een aankoop is gedaan, als die winkel gebruikmaakt van Rabo’s online betaalservice. Dat meldt de Consumentenbond naar aanleiding van klachten bij het Meldpunt Onbegrijpelijke namen op bankafschriften.

Volgens de bond staan nog te vaak onbekende namen van betaalservices op een bankafschrift, in plaats van de winkel of bedrijf waar iets is gekocht. Met namen als C&M Amsterdam of C&M*VOF ARMOTA is het lastig te achterhalen om welk bedrijf het gaat, zegt de bond. Bankklanten kunnen daardoor hun uitgaven niet goed controleren.

De Consumentenbond meldt wel dat de Rabo-betaalservice niet zo groot is. „Daarom juichen we het toe dat de bank in gesprek is met grote betaalservices om de toepassing over te nemen”, aldus de bond.