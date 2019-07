„Voortaan vijf jaarsalarissen als nabestaandenpensioen”

De partner van een overleden werknemer krijgt in de toekomst mogelijk vijf jaarsalarissen van het pensioenfonds als nabestaandenuitkering. De partner kan dan bij het pensioenfonds van zijn levensgezel kiezen voor een uitkering uitgesmeerd over vijf jaar, of het geld gebruiken voor een levenslange uitkering, schrijft de Volkskrant.

Deze uitkering moet het huidige ingewikkelde systeem van het nabestaandenpensioen vervangen, zodat een grote armoedeval bij het overlijden van een partner wordt voorkomen.

De vakbeweging en werkgevers werken dit plan deze zomer uit, bevestigen bronnen aan de krant. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken heeft hen gevraagd met een visie op het nabestaandenpensioen te komen. Hun voorstel moet onderdeel worden van de algehele modernisering van het pensioenstelsel.

Kwaliteit van pensioenregelingen varieert enorm