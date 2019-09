Voormalig pand V&D Arnhem in andere handen

Het voormalige V&D-pand in Arnhem krijgt een nieuwe eigenaar. Het gebouw aan het Velperplein is door CBRE Dutch High Street Club, dat nog meer ‘V&D-vastgoed’ bezit, overgedragen aan vastgoedbedrijf UTOO. Het gaat om een deal in aandelen. Financiële details zijn niet verstrekt.

Het totale pand is 13.000 vierkante meter groot en wordt momenteel flink gerenoveerd. De begane grond blijft in gebruik als winkelruimte, waar woon- en kledingwarenhuis TK Maxx een meerjarig huurcontract voor heeft getekend. Op de drie etages daarboven komen onder meer kantoren.

„Het pand staat op de beste locatie van Arnhem maar had zijn winkelfunctie op de bovenliggende etages verloren”, laat UTOO weten. „Door de nieuwe invulling lossen we duurzaam een gapend gat in de binnenstad op en voegen we een zeer hoogwaardig kantoorproduct toe aan de Arnhemse markt.” CBRE Dutch High Street Club, onderdeel van CBRE Global, wil zich meer toeleggen op de zeven sterkste steden.