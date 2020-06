Voormalig NS-baas Meerstadt aan de slag bij Centraal Boekhuis

Voormalig NS-topman Bert Meerstadt wordt voorzitter van de raad van commissarissen van logistiek dienstverlener CB, ook wel bekend als het Centraal Boekhuis. Hij volgt Peter Dirks op, die na zes jaar afscheid neemt van het interne toezichtorgaan.

CB is een samenwerkingsverband van uitgeverijen en boekhandelaren en zorgt voor de distributie van boeken in Nederland en België. Volgens de organisatie heeft Meerstadt „ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring”. Hij was tussen 2009 en 2013 president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen. De laatste jaren was Meerstadt vooral actief in toezichthoudende en voorzittersfuncties in het buitenland.

Hij werkte eerder ook als commissaris bij ABN AMRO en drankenbedrijf Lucas Bols. Bij die bedrijven stapte hij in 2016 op nadat zijn naam was opgedoken in de uitgelekte administratie van een omstreden Panamees belastingadvieskantoor.

Zelf is Meerstadt enthousiast over zijn nieuwe baan: „CB is een oer-Hollands bedrijf. Dat vind ik mooi. Bovendien heeft CB een belangrijke maatschappelijke functie omdat wij bijna alle boeken in Nederland distribueren. Daarnaast heb ik affiniteit met logistiek.”