‘Voormalig Fed-baas Yellen bij Biden in beeld voor ministerspost’

Voormalig Federal Reserve-voorzitter Janet Yellen wordt genoemd als mogelijke kanshebber om Amerikaans minister van Financiën te worden. Persbureau Bloomberg stelt op basis van ingewijden dat de aanstaande president Joe Biden haar tot een van de kandidaten zou rekenen.

Van de inmiddels 74-jarige Yellen is bekend dat ze geen goede verstandhouding had met president Donald Trump. Die klaagde meerdere keren over haar beleid als centralebankhoofd en Yellen op haar beurt uitte kritiek op de plannen van Trump tijdens diens verkiezingscampagne in 2016.

Uiteindelijk vertrok de door Barack Obama benoemde Yellen in 2018 na slechts vier jaar Fed-voorzitter te zijn geweest. Daarna ging ze aan de slag bij de denktank Brookings Institution in Washington. Bronnen hebben laten weten dat Yellen sinds ze een kandidaat zou zijn voor de ministerspost, al een afspraak om ergens een praatje te houden heeft afgezegd.

Een woordvoerder van het Biden-kamp benadrukte in een reactie dat er nog geen beslissingen over benoemingen zijn genomen. Biden heeft wel al aangegeven dat hij streeft naar een divers kabinet. Dat kan volgens Bloomberg betekenen dat de Verenigde Staten hun eerste zwarte of vrouwelijke minister van Financiën tegemoet kunnen zien. Ook Fed-bestuurder Lael Brainard en voormalig Fed-vicevoorzitter Roger Ferguson zouden worden overwogen voor de belangrijke baan.