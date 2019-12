Voormalig Fed-baas Paul Volcker overleden

Paul Volcker, voormalig voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, is overleden. Dat meldt de New York Times. Volcker is 92 jaar oud geworden.

Paul Adolph Volcker was van 1969 tot 1974 onderminister van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Van 1975 tot 1987 was hij president van de Federal Reserve Bank of New York. Van augustus 1979 tot augustus 1987 was hij daarbij voorzitter van het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de Federal Reserve. Hij werd opgevolgd door Alan Greenspan.

Volcker werkte jarenlang op het Amerikaanse ministerie van Financiën. Daar was hij betrokken bij de ontkoppeling van de vaste wisselkoers tussen de dollar en goud begin jaren zeventig. Als Fed-baas bracht hij de hoge Amerikaanse inflatie in bedwang. Verder waarschuwde Volcker dat een te hoge staatsschuld de gezondheid van de Amerikaanse economie in gevaar bracht. In latere jaren diende hij nog als economisch adviseur onder president Barack Obama.

In de financiële wereld is Paul Volcker ook bekend vanwege de zogeheten Volcker Rule. Die aanscherping van bankenregels maakt het voor financiële instellingen vrijwel onmogelijk om voor eigen rekening speculatief te handelen.