Voormalig DNB-directeur Kellermann naar Waterschapsbank

Voormalig directielid van De Nederlandsche Bank (DNB) Joanne Kellermann is de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB). Ze is benoemd voor een periode van vier jaar bij de NWB, een belangrijke financier van de Nederlandse publieke sector. Haar voorganger Age Bakker, die donderdag bij de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering vertrok, had de maximale zittingstermijn van acht jaar er op zitten.

Kellermann was van 2007 tot 2014 bij DNB verantwoordelijk voor het toezicht op onder meer pensioenfondsen. Daarna was zij een aantal jaren bestuurder bij de Europese Banken Resolutie Autoriteit (SRB) in Brussel. Sinds vorig jaar is Kellermann tevens bestuursvoorzitter van Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW).