Voormalig Booking.com-topman ziet brood in mobiele batterijen

Koolen Industries, het energieconglomeraat van voormalig Booking.com-topman Kees Koolen, ziet brood in mobiele batterijen om de overgang naar duurzame energie verder aan te jagen. Het bedrijf heeft daarom een meerderheidsbelang genomen in mobiele-energieopslagbedrijf GreenBattery.

Hoeveel geld er met de deal is gemoeid, is niet naar buiten gebracht. GreenBattery is in 2015 opgericht met als visie om dieselgeneratoren in de bouw, op evenementen en in de industrie te vervangen voor schone en stille batterijen. De investering van Koolen gaat gebruikt worden om de groei van het bedrijf te versnellen.

Koolen Industries bestaat zelf sinds 2019 en kondigde al investeringen aan in onder meer zonnepaneel-installatiebedrijf BonGo Solar, lithiumbatterijenproducent Super B, laadinfrastructuurbedrijf Floading Energy, Hardt Hyperloop, roboticabedrijf Aziobot en EIT InnoEnergy, een bedrijf dat investeert in duurzame energiestart-ups in Europa. Koolen, die rijk werd door zijn investeringen in hotelboekingssite Booking.com, wil er met het conglomeraat van bedrijven op het gebied van duurzame energie voor zorgen dat iedereen kan bijdragen aan de energietransitie.