Voorlopig nog geen vleestekorten na sluiting slachthuis

Voorlopig dreigen er nog geen vleestekorten in Nederlandse supermarkten of fastfoodketens na een tweeweekse sluiting van een vestiging van vleesverwerker Vion. „Tekorten zijn nog lang niet aan de orde”, zegt een woordvoerder van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV).

„Ik ga liever niet in op hypothetische situaties, maar vleestekorten dreigen in Nederland niet zo snel omdat veel vlees in Nederland bestemd is voor de export”, aldus de COV. „Het enige wat er misschien kan gebeuren is dat er capaciteit uit de markt verdwijnt. Maar Vion, dat een heel groot bedrijf is, heeft de slachtcapaciteit bij andere vestigingen gewoon wat opgevoerd.”

Zondag werd duidelijk dat 147 van de 657 medewerkers van de vestiging van Vion in Groenlo waren besmet met het coronavirus. Volgens minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is het aan de sector om te laten zien dat medewerkers veilig kunnen werken in de slachthuizen. „We blijven in gesprek om te zien wat nodig is”, zei Schouten dinsdag, die benadrukte dat het niet aan haar is om slachthuizen te sluiten.

Ook de COV verwacht niet dat vleesverwerkers in Nederland binnenkort massaal hun deuren moeten sluiten. „We hebben juist gisteren een breed pakket aan maatregelen besproken, dus ik ga er niet vanuit dat die sluiting nog nodig zal zijn.”

Eerder meldde Vion al haar 12.000 medewerkers meermaals preventief te gaan testen op het coronavirus. „We willen verder niet op de situatie vooruitlopen”, laat een woordvoerder woensdag weten. „De capaciteit van Groenlo is overgenomen door andere vestigingen en dat loopt goed.”